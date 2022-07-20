Росіяни обстріляли 5 сіл та міст на Запоріжжі і били по позиціях ЗСУ з танків та РСЗВ

До поліції надійшло 19 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів.
За минулу добу, 19 липня, російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах 5 населених пунктів Запорізької області. Також ворог вів вогонь по позиціях українських захисників.
Про це сьогодні, 20 липня, повідомили у Запорізькій ОВА.
Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників з танкового озброєння, реактивної та ствольноїї артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.
Окрім цього, за повідомленням поліції, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Щасливе, Комишуваха, Кам'янське, Мала Токмачка, Гуляйполе.
До правоохоронців надійшло 19 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.
Також впродовж минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Було евакуйовано 1500 людей, з них 396 – діти.
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