Росіяни обстріляли центр Глухова: травмовано 10 людей, серед потерпілих є діти

Внаслідок обстрілу Сумської області постраждали 10 мирних жителів, з яких 6 - діти; одна жінка та дитина перебувають у важкому стані.

Про це розповіла голова Глухівської громади Надія Вайло, передає Суспільне.

"Інформації щодо загиблих містян наразі немає, але є люди в тяжкому стані", – уточнила вона. у військовій адміністрації.

У військовій адміністрації повідомили що війська РФ обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню, зафіксовано 12 вибухів, повідомили. На місці влучань працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося що на Сумщині зафіксовано 69 вибухів. Також стало відомо, що росіяни дроном атакували авто поліцейських.

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