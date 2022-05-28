Росіяни обстріляли Чорнобаївку: одна людина загинула, а шестеро отримали поранення

Армія держави-агресорки Росії знову атакувала мешканців Чорнобаївки, що на Херсонщині.

Ракетний обстріл території Чорнобаївської сільської громади стався 27 травня 2022-го. Внаслідок ворожої атаки шість людей отримали поранення. Один мешканець загинув.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Внаслідок влучання ворожого снаряда у приватний будинок загинув 33-річний чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості отримали шість цивільних осіб.

Інформація щодо масштабів руйнувань цивільної інфраструктури уточнюється.

Харківська обласна прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Досудове розслідування у справі триває.

Як повідомлялося, російська армія не припиняє обстрілювати прикордонні території Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, о 00:35 обстріляли ракетами одне з міст Конотопського району Сумщини. Внаслідок удару пощкоджено сільгосппідприємство на околиці.

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