Росіяни обстріляли цивільні об'єкти у 8 селах і містах Запоріжжя і 64 рази вдарили по позиціях ЗСУ

Російські військові злочинці б'ють по цивільній інфраструктурі в населених пунктах.
За минулу добу, 17 липня, окупанти 64 рази вдарили по позиція українських військових у Запорізькій області. Окрім цього російські війська обстріляли цивільні об'єкти інфораструктури у 8 населених пунктах області.
Про це сьогодні, 18 липня, повідомили у Зпорізькій ОВА.
"Минулої доби ворог здійснив 64 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новоолександрівка, Таврійське, Юрківка, Преображенка, Темирівка, Новоданилівка, Оріхів, Гуляйполе.
"Надійшло 9 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - поінформували в ОВА.
Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території евакуювали 817 людей, з них 211 – діти.
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