Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру у сімох селах і містах Запорізької області

До поліції надійшло 28 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Впродовж минулої доби, 20 липня, російські війська здійснив обстріли позицій українських захисників з танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Окрім цього загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру у сімох населених пунктах Запорізької області.

Про це сьогодні, 21 липня, повідомили у Запорізькій ОВА.

За повідомленням поліції, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Тернувате, Зарічне, Магдалинівка, Комишуваха, Мала Токмачка, Добропілля, Гуляйполе.

До правоохоронців надійшло 28 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Також минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Було вивезено 1345 людей, з них 362 – діти.

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