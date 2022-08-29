Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в 5 населених пунктах Запорізької області

До поліції надійшло 30 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури Запорізької області.

Впродовж минулої доби, 28 серпня, російські війська обстріли позицій українських захисників з танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерію вздовж усієї лінії зіткнення на Запорізькому напрямку. Окрім цього окупанти вдарили по 5 населених пунктах області.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Преображенка, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне", - йдеться у повідомленні.

До поліції надійшло 30 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Також впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1410 людей, з них 398 – діти.

Нагадаємо, російські окупанти у неділю, 28 серпня, масовано обстріляли місто Оріхів Запорізької області. За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, за 6 годин було бпонад 200 "прильотів" по місту Оріхів.

Також у ніч проти 29 серпня російська армія обстріляла Енергодар у Запорізькій області. Численні осколкові поранення отримали щонайменше 10 місцевих мешканців. Двох постраждалих госпіталізували у важкому стані.

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