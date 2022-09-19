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Росіяни обстріляли Дергачі з артилерії та скинули з безпілотника міни

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Росіяни обстріляли Дергачі з артилерії та скинули з безпілотника міни

Фото: Associated Press

Російські війська продовжують завдавати ударів по Харківщині. 

У понеділок, 19 вересня, окупанти країни-агресорки Росії обстріляли Дергачі.

Про це повідомили у Дергачівській міській раді.

Російські війська обстріляли місто з артилерії. Крім того, окупанти скинули над населеним пунктом з безпілотника міни з відкладеною детонацією.

"Будь ласка, будьте дуже обережними, пересуваючись містом", - просять у міськраді.

Як повідомлялося, на звільненій від росіян території Харківської області шестеро мешканців підірвалися на ворожих мінах. Двоє людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще двоє - в Ізюмському, та двоє - у Чугуївському.  

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Дата публікації
Перегляди
307
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