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Росіяни обстріляли два села на Запоріжжі і вдарили по цивільній інфраструктурі

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Росіяни обстріляли два села на Запоріжжі і вдарили по цивільній інфраструктурі

Окупанти обстрілюють мирні населені пункти на Запоріжжі, фото / ЗОВА

Окупаційні війська продовжують вести вогонь по населених пунктах.

Впродовж минулої доби, 27 липня, російські війська обстріляли позицій українських захисників у Запорізькій області із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Окрім цього окупанти обстріляли два мирних села.

Про це сьогодні, 28 липня, повідомляє Запорізька ОВА.

За повідомленням поліції Запорізької області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах сіл Кам'янське та Юрківка.

До правоохоронців надійшло повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1812 людей, з них 493– діти.

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