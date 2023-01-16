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Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині з мінометів і стрілецької зброї

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині з мінометів і стрілецької зброї

Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину / Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Внаслідок обстрілів, на щастя, ніхто не постраждав.

Сьогодні, 16 січня, російські війська обстріляли дві громади на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської області Дмитро Живицький.

Росіяни впродовж дня обстріляли Шалигинську та Дружбівську громади.

"Шалигинська громада: ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, 7 черг. По Дружбівській громаді росіяни ударили із мінометів, 9 прильотів", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо,російські війська обстріляли прикордонні райони Сумської області 14 січня з території РФ, застосувавши міномети та артилерію. Внаслідок ворожого вогню було поранено чоловіка.

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Дата публікації
Перегляди
396
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