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Росіяни обстріляли евакуаційний автобус у Лисичанську: поранено водія

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Росіяни обстріляли евакуаційний автобус у Лисичанську: поранено водія

На момент обстрілу транспорт вже відвіз людей і повертався пустим.

Російські окупанти обстріляли евакуаційний автобус у Лисичанську, Луганської області.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни воюють з українськими дітьми, жінками та старенькими. "Втарая армія міра" обстріляла евакуаційний автобус у Лисичанську", — відомили у військовій адміністрації.

Зазначається, що на момент обстрілу транспорт вже відвіз людей і повертався пустим. Водія поранено.

"Сподіваємося автобус зможемо відремонтувати, бо він зараз на вагу золота", — кажуть військові.

Нагадаємо, стало відомо про плани роботи гуманітарних коридорів 24 березня 2022 року. На сьогодні погоджено 7 гуманітарних коридорів.

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