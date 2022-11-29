Росіяни обстріляли громаду Сумщині: снаряди розривалися біля осель (фото)

Минулося без жертв.
У вівторок, 29 листопада, російські війська обстріляли Ворожбянську громаду, що у Сумській області. Зафіксовано 30 "прильотів" на двох вулицях.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, російські снаряди розривалися на подвір’ях - біля осель людей. "Люди встигли сховатися до укриттів", - наголосив голова обласної військової адміністрації.
Пошкоджено щонайменше шісьь будинків місцевих мешканців, а чотири - мають значні руйнування. У деяких немає стін та дахів.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Слов'янськ Донецької області. Обійшлося без жертв. Розмір пошкоджень наразі з‘ясовується.
Читайте також:
- Удари по окупантах на Запоріжжі та Луганщині: у Генштабі повідомили про пів тисячі поранених загарбників
- Росія завдала удару по обласній лікарні Херсона – ОП
- В Повітряних силах відповіли, чи зможуть відбити атаку одразу кількасот російських ракет