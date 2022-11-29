Росіяни обстріляли громаду Сумщині: снаряди розривалися біля осель (фото)

У вівторок, 29 листопада, російські війська обстріляли Ворожбянську громаду, що у Сумській області. Зафіксовано 30 "прильотів" на двох вулицях.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, російські снаряди розривалися на подвір’ях - біля осель людей. "Люди встигли сховатися до укриттів", - наголосив голова обласної військової адміністрації.

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Пошкоджено щонайменше шісьь будинків місцевих мешканців, а чотири - мають значні руйнування. У деяких немає стін та дахів.

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Слов'янськ Донецької області. Обійшлося без жертв. Розмір пошкоджень наразі з‘ясовується.

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