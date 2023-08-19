Росіяни обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі: що відомо про постраждалих

Зранку 19 серпня російські війська обстріляли Гуляйполе. Є загибла людина.

Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Внаслідок атаки загарбників постраждало подружжя. На жаль, 56-річна жінка загинула, а 61-річний чоловік – отримав поранення. Його оперативно доставлено до лікарні, щоб надати необхідну допомогу.

"Бережіть себе від підступності російських військ – виїжджайте з лінії фронту! Довірте справу нашим захисникам!", – закликають в ОВА.

Нагадаємо, росіяни обстріляли "Пункт незламності" на Донеччині. Четверо людей поранені.

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