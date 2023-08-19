Росіяни обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі: що відомо про постраждалих

Окупанти били РСЗВ та артилерією.
Зранку 19 серпня російські війська обстріляли Гуляйполе. Є загибла людина.
Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Внаслідок атаки загарбників постраждало подружжя. На жаль, 56-річна жінка загинула, а 61-річний чоловік – отримав поранення. Його оперативно доставлено до лікарні, щоб надати необхідну допомогу.
"Бережіть себе від підступності російських військ – виїжджайте з лінії фронту! Довірте справу нашим захисникам!", – закликають в ОВА.
Нагадаємо, росіяни обстріляли "Пункт незламності" на Донеччині. Четверо людей поранені.
Читайте також: