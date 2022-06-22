Росіяни обстріляли Харків та 5 районів області: загинули щонайменше 6 людей, троє поранені

Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста і вбивати цивільне населення.

Минулої доби, 21 червня, окупанти обстріляли Харків, а також чотири райони Харківської області. Внаслідок ворожого вогню в Чугуївському районі загинули шестеро людей, ще троє постраждали. Окрім того, вночі росіяни обстріляли селище Золочів у Золочівському районі. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

Про це сьогодні, 22 червня, повідомили у пресслужбі ДСНС України.

За даними рятувальників, за добу на Харківщині виникло 37 пожеж, 16 - спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Індустріальному, Київському та Слобідському районах Харкова, а також Чугуївському, Ізюмському, Куп’янському та Богодухівському районах області", - поінформували в ДСНС.

Внаслідок ворожих обстрілів вдень виникло одразу три пожежі в Чугуївському районі області. Там горіли 2 гаража та торговельний павільйон на території автостанції. Постраждали, щонайменше, 3 людей та 6 загинуло.

Окрім цього, вночі окупанти обстріляли житловий масив селища Золочів у Золочівському районі, в результаті чого були частково зруйновані 2 житлових двоповерхових будинки, а також горіли конструктивні елементи в одній з будівель на площі 20 кв. м. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

Фото: Facebook/ ДСНС України

Фото: Facebook/ ДСНС України

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