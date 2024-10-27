Росіяни обстріляли Херсон та зруйнували пошту: є загиблий та поранені

У неділю, 27 жовтня, російська терористична армія обстріляла місто Херсон, застосувавши далекобійну артилерію та дрони. Внаслідок обстрілу зруйноване поштове відділення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, під час обстрілу пошти у Центральному районі міста загинув чоловік, особу якого встановлюють. Поранення отримали ще двоє людей.

45-річного херсонця госпіталізували з вибуховою травмою, контузією, а також уламковими пораненнями голови, спини та ніг.

З вибуховою травмою та множинними пораненнями доставили до лікарні також 38-річного чоловіка. Йому надають медичну допомогу.

Окрім того, у Дніпровсьому районі через атаку ворожого БпЛА загинув 61-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям.

Раніше цього ж дня окупанти скинули вибухівку з дрона на 71-річного чоловіка. Він отримав смертельні травми.

Нагадаємо, раніше у Херсоні ворожий дрон атакував автомобіль швидкої медичної допомоги.

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