Росіяни обстріляли Курахове уламково-фугасними боєприпасами: є загиблі та поранені

Сьогодні зранку 3 травня близько 6:30 російські військові обстріляли Курахове у Донецькій області. Окупанти вдарили по місту уламково–фугасними боєприпасами. Є загиблі.

Про це керівник Курахівської МВА Роман Падун повідомив "Суспільне Донбас".

Внаслідок російського удару загинули дві жительки міста. Одна з них на момент атаки перебувала у квартирі, а інша - на вулиці. Крім того, двоє мешканців поранено.

"Поранених доставили у лікарню міста Курахове. Чоловік на момент обстрілу перебував у своїй квартирі, а жінка була на вулиці. Їхній стан середньої тяжкості. Комунальники приступили до ліквідації наслідків обстрілу, також працюють бригади РЕМ по відновленню електропостачання", - каже Падун

За його словами, пошкоджені багато багатоквартирних будинків у різних частинах міста.

Крім того, увечері 2 травня росіяни також атакували південні околиці Курахового. Пошкоджені електричні мережі. Частина міста залишилася без світла.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, чи є загроза прориву росіян до Курахового. Так, він вважає, що тиск на місто триватиме, але довести його до такого каталізуючого наступу рівня.

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