Обстріл лікарні на Харківщині: загинув лікар-анестезіолог, ще дві медсестри поранені

Війська РФ обстріляли Куп'янський район Харківщини. Внаслідок ворожих ударів загинув лікар, поранені двоє медсестер, а також один чоловік та 9-річна дівчинка.

Впродовж доби російські війська продовжили терор мирного населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з Росією районів Харківської області. Так, окупанти 3 жовтня обстріляли лікарню у Куп'янському районі, внаслідок чого загинув лікар, ще дві медсестри зазнали поранень.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу лікарні у Куп'янському районі загинув лікар-анестезіолог, 2 медсестри віком 53 та 43 роки поранені", - йдеться у повідомленні.

Будівля лікарні майже повністю зруйнована із 1 по 4 поверх. На місці працювали рятувальники та правоохоронці.

"Завдавати ударів по лікувальному закладу - це верх жорстокості росіян", - зазначили в ОВА.

Крім того, впродовж минулої доби, за інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано 63-річного чоловіка та дівчинку 9 років. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, сьогодні після опівночі окупанти обстріляли Харків ракетами С-300. Під удари потрапили Новобаварський та Холодногірський райони міста. Внаслідок ворожого вогню загинула 46-річна жінка.

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