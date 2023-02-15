Росіяни обстріляли лікарню на Херсонщині: за життя пораненого працівника медзакладу борються лікарі

У середу, 15 лютого, російські військові знову обстріляли лікарню у місті Бериславі Херсонської області. Внаслідок удару по медзакладу один його працівник отримав поранення.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

"Сьогодні загарбники знову обстріляли лікарню у Бериславі. Ворожі снаряди влучили у котельню - приміщення, з якого забезпечується тепло у медзакладі, зазнало руйнуван", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського обстрілу отримав поранення працівник закладу.

"У ці хвилини за його життя борються лікарі", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, напередодні, 14 лютого, російські загарбники на Херсонщині обстріляли двічі за день медзаклад – станцію швидкої медичної допомоги у Бериславі, поранивши водія.

Як відомо, російські війська продовжують обстрілювати цивільну та критичну інфраструктуру України. Сьогодні, 15 лютого, окупанти, завдали удару по Покровську у Донецької області. Снаряди окупантів влучили у п'ятиповерховий житловий будинок, в результаті чого майже повністю зруйновано верхні поверхи. Станом на зараз відомо, що поранення отримали щонайменше 12 людей, під завалами ще можуть бути люди.

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