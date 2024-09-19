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Росіяни обстріляли медичний заклад на Сумщині: що відомо про постраждалих

Росіяни обстріляли медичний заклад на Сумщині: що відомо про постраждалих

Пожежа на місці обстрілу у Скркдина-Буді Сумської області / Фото: Прокуратура Сумської області

Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє цивільних чоловіків віком 51 та 34 роки.

У четвер, 19 вересня, російська терористична армія завдала подвійного удару по медичному закладі у Сумській області. Двоє цивільних чоловіків отримали поранення.

Про це повідомили в прокуратурі Сумської області.

За даними слідства, близько 11 год ворог обстріляв медичний заклад міста Середина-Буда Шосткинського району, унаслідок чого відбулось загоряння господарського приміщення.

Коли місцеві жителі допомагали медикам гасити пожежу, окупанти завдали повторного удару безпілотником. 

Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє цивільних чоловіків віком 51 та 34 роки.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу в ніч проти 19 вересня у Сумах та в частині області були відключення електроенергії.

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