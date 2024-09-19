Росіяни обстріляли медичний заклад на Сумщині: що відомо про постраждалих

У четвер, 19 вересня, російська терористична армія завдала подвійного удару по медичному закладі у Сумській області. Двоє цивільних чоловіків отримали поранення.

Про це повідомили в прокуратурі Сумської області.

За даними слідства, близько 11 год ворог обстріляв медичний заклад міста Середина-Буда Шосткинського району, унаслідок чого відбулось загоряння господарського приміщення.

Коли місцеві жителі допомагали медикам гасити пожежу, окупанти завдали повторного удару безпілотником.

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Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє цивільних чоловіків віком 51 та 34 роки.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу в ніч проти 19 вересня у Сумах та в частині області були відключення електроенергії.

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