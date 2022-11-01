Росіяни обстріляли ракетами С-300 Миколаїв: мер розповів про наслідки (фото)

У ніч проти 1 листопада, близько опівночі, російська армія атакувала ракетами С-300 Миколаїв. Внаслідок ворожої атаки постраждала низка цивільних об‘єктів. Загинула жінка.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Росіяни частково зруйнували будівлю навчального закладу. У медзакладі вибуховою хвилею та уламками вибило ОСБ плити, якими будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу.

Внаслідок ворожої атаки повнстю зруйновано двоповерховий житловий будинок. Крім того, в іншій будівлі через влучення боєприпасів та їхніх уламків сталась пожежа. У кількох приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджений дах.

Наразі на місці "прильотів" працюють всі відповідальні служби.

Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

Як повідомлялося, у Миколаєві встановлюють перші два бетонні укриття на вулицях міста. Зазначається, що укриття армовані. Вони мають необхідну сертифікацію та здатні захистити від потенційних уламків чи вибухової хвилі. Кожне з них розраховано на 15 місць для сидіння для короткострокового перебування.