Росіяни обстріляли три райони Харківщини: у ліцеї спалахнула масштабна пожежа, одна людина поранена

У ліцеї в Дворічній внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідовували 3 години.

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонниі населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області. Внаслідок обстрілів поранення зазнала одна людина.

Про це сьогодні вранці, 6 січня, повідомив голов Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Впродовж минулої доби з ворожої артилерії та мінометів росіяни обстріляли Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічну, Огірцеве, Кислівку та інші населені пункти.

У Куп'янську пошкоджено будівлю цивільної промисловості. А у Дворічній Куп'янського району частково зруйновано ліцей. Там спалахнула масштабна пожежа, яку гасили 3 годин.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Дворічній поранення отримав чоловік 75 років. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.



Синєгубов також повідомив, що в області тривають роботи з гуманітарного розмінування. За добу спеціалісти ДСНС знешкодили 135 вибухонебезпечних предметів.



На Куп'янському напрямку тривають активні бойові дії. "На усі спроби ворога покращити там своє тактичне положення наші захисники дають гідну відсіч", - зазначив очільник Харківщини.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович висловив думку про те, що Російська Федерація може наступати на кількох напрямках: на Запорізькому, Донецькому та Луганському. Можливо, "помацають" Харківський, тому що Запорізький суміжний із Донецьким, а Харківський – із Луганським.

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