Росіяни обстріляли "Ураганами" Харків: дві людини загинули, 19 осіб поранено, серед яких - дитина

Станом на 11:00 внаслідок російського обстрілу найгустонаселенішого району відом про 19 поранених осіб. Четверо людей перебувають у тяжкому стані. Серед травмованих є одна дитина. Війська держави-терористки вбили двох людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі на місцях влучань працюють 10 бригад Обласного центру екстреної медичної допомоги.

"Російський ворог б’є виключно по вулицях міста, торгівельних павільйонах, житловій інфраструктурі. Є влучання у житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет. Усередині приміщення людей не було", - наголосив керівник ОВА.

Синєгубов просить жителів Харкова бути вкрай обережними. Адже ворог хаотично та жорстоко обстрілює місто.

Як повідомлялося, російські війська цілий день 20 липня обстрілювали населені пункти Харківської області з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Після обстрілу Харкова 15-річна дівчинка у вкрай важкому стані у лікарні, її 13-річний братик удару не пережив. Крім того, троє місцевих жителів - двоє чоловіків та жінка - поранені.

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