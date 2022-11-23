Росіяни обстріляли Вовчанськ і Купянськ на Харківщині: що відомо про атаки ворога

Армія Російської Федерації продовжує обстрілювати Харківську область. Напередодні, 22 листопада, від атаки окупантів постраждав Вовчанськ, а зранку 23 листопада - Купянськ.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни у середу зранку обстріляли у Купянську дев'ятитиповерховий житловий будинок та будівлю полікліники. Внаслідок атаки загинули двоє мирних мешканців: 55-річна жінка та 68-річний чоловік. Крім того, один житель потраппив до лікарні, а одному надали допомогу на місці.

Вчора у Куп’янську внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Минулося без постраждалих.

Також 22 листопада після 15:00 у Вовчанську обстрілами знищено кілька будинків, господарчі споруди. Поранених немає.

Фото: Олег Синєгубов

За словами Синєгубова, на Харківщині залишається високою мінна небезпека. Сапери знешкодили за минулу добу 299 мін. "Звертаємося до жителів: якщо побачили підозрілий предмет або вибухівки, дзвоніть за номером телефону "101", - наголосив керівник області.

Нагадаємо, російська окупаційна армія в ніч проти 23 листопада вдарила ракетами С-300 по пологовому відділенню лікарні Вільнянська Запорізької області. Загинув хлопчик, який народився два дні тому. Мати залишилася жива.

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