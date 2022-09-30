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Росіяни обстріляли Вовчанськ з території РФ: влучили в квартиру і приватний будинок, є загиблі та поранені

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Росіяни обстріляли Вовчанськ з території РФ: влучили в квартиру і приватний будинок, є загиблі та поранені

Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Окупанти гатили з артилерії по місту з території Росії.

У четвер, 29 вересня, близько 18:00 окупанти обстріляли з артилерії деокуповане місто Вовчанськ на Харківщині, що розташоване поряд з кордоном РФ. Внаслідок обстрілу є загиблі і поранені мирні мешканці.

Про це сьогодні, 30 вересня, повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

Росіяни обстрілювали Вовчанськ з території РФ. Снаряди влучили в квартиру багатоповерхівки у центрі міста. Також пошкоджений приватний будинок. Є загиблі і поранені.

© Відділ комунікації поліції Харківської області
Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області
© Відділ комунікації поліції Харківської області
Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції №1 Чугуївського райуправління поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази.

© Відділ комунікації поліції Харківської області
Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1322
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