Росіяни обстріляли Вовчанськ з території РФ: влучили в квартиру і приватний будинок, є загиблі та поранені

Окупанти гатили з артилерії по місту з території Росії.

У четвер, 29 вересня, близько 18:00 окупанти обстріляли з артилерії деокуповане місто Вовчанськ на Харківщині, що розташоване поряд з кордоном РФ. Внаслідок обстрілу є загиблі і поранені мирні мешканці.

Про це сьогодні, 30 вересня, повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

Росіяни обстрілювали Вовчанськ з території РФ. Снаряди влучили в квартиру багатоповерхівки у центрі міста. Також пошкоджений приватний будинок. Є загиблі і поранені.

Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції №1 Чугуївського райуправління поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Читайте також: