Росіяни обстріляли з артилерії Херсон: є жертви (фото)

У вівторок, 4 липня, близько 6:00 російські окупаційні війська здійснили артобстріл міста Херсон. Є жертви серед мирного населення.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Внаслідок ранкового удару по Херсону загинуло двоє містян. Чоловік і жінка отримали травми несумісні із життям. Дані щодо постраждалих уточнюються, додають в Офісі. Крім того, пошкоджено житлові будинки.

На місці події працюють правоохоронці. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Росіяни вдарили по Херсону з артилерії, є загиблі.

До слова, голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що за минулу добу армія РФ здійснила 68 обстрілів, випустивши 402 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації та БПЛА. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. По місту Херсон ворог випустив 35 снарядів. Шестеро людей дістали поранення.

Як повідомлялося, внаслідок удару окупантами у понеділок, 3 липня, по п'ятиповерховому будинку у Сумах кількість жертв зросла до трьох осіб. Четверо людей залишаються в лікарнях.

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