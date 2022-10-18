Росіяни обстріляли з артилерії прикордоння Сумщини: вдарили по центру села, є загиблі (фото)

У вівторок, 18 жовтня, армія РФ обстріляла прикордонну Юнаківську громаду в Сумській області. Росіяни прицільно обстріляли центр села.

Керівник Сумської обласної військової адміністрації керівник Дмитро Живицький показав наслідки атаки.

"Терористи з Росії цинічно та вкотре "пробили дно". Снаряди спрямували точнісінько на мирних людей", - наголосив він.

За словами Живицького, зафіксовано близько 10 "прильотів" зі ствольної артилерії. Атакували окупанти центр - біля магазинів на момент атаки було людно. Двоє людей загинули на місці. Ще один чоловік їхав на мотоциклі під час обстрілу. Він зазнав поранення. Потерпілого шпиталізували.

В селі пошкоджені будинки та амбулаторія.

живи / Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

живи / Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

живи / Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Масовані ракетні удари

За десять днів, від 7 до 18 жовтня, Росія завдала близько 190 масованих ударів: обстріляно 16 областей та місто Київ. Більшість атак було завдано по критичній інфраструктурі - об'єктах енергетики. Внаслідок ракетних атак загинули понад 70 українців.

Вранці 18 жовтня в Україні почали оголошувати повітряну тривогу: в деяких областях вона тривала понад три години. Окупанти атакували кілька міст.

Армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Харкову, Дніпру, Житомиру, Києву. У столиці було три "прильоти" в об'єкт енергозбереження на Лівому березі Києва. Виникли перебої зі світлом та водопостачанням.

Після ранкової атаки киян просять зробити запаси води та економити електроенергію. Мер столиці Віталій Кличко закликав не вмикати потужні електроприлади: кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо.

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