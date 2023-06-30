Росіяни обстріляли з артилерії житловий квартал Херсона: деталі

У п'ятницю зранку, 30 червня, російські окупаційні війська обстріляли житловий квартал Херсона. Армія РФ вдарила по місту з артилерії.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами очільника області важкі травми отримала 72-річна жінка. З пораненнями грудної клітини та ноги її шпиталізували.

Також росіяни обстріляли росіяни й село Михайлівка Новоолександрівської громади. Через артилерійський удар поранено 70-річного чоловіка.

Обстріли Херсонщини

Вночі проти 30 червня відбувся обстріл з міномета по Кіндійці та Східному. Район Антоновського мосту шість разів уже стріляли запальними снарядами.

Зранку 29 червня російські окупанти обстріляли з артилерії Білозерську громаду, що в Херсонській області. Загинула жінка. також постраждав 20-річний хлопець. В нього контузія та поранення обличчя.

Ввечері 29 червня армія РФ обстріляла "Пункт незламності" в Херсоні. Там люди отримували гуманітарну допомогу. На місці російського теракту загинуло двоє місцевих жителів.

Під ранок 25 червня російські війська обстріляли Херсон. Снаряд влучив у п'ятиповерхівку. Під завалами пошкодженого будинку загинув чоловік.

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