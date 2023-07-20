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Росіяни обстріляли з танків Козачу Лопань: загинув чоловік (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни обстріляли з танків Козачу Лопань: загинув чоловік (фото)

Російська армія 20 липня обстріляла Козачу Лопань на Харківщині. / Фото: Офіс генерального прокурора

Чоловік їхав до аптеки, коли потрапив під обстріл.

Зранку четверга, 20 липня, російські військові завдали масований удар по селищу Козача Лопань Харківської області. Є жертви. Зафіксовано близько 20 ударів з танків.   

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Зазначається, шо внаслідок атаки ворога загинув 61-річний місцевий мешканець. Чоловік потрапив під обстріл, коли їхав до аптеки за ліками. Отримавши осколкове поранення, він сів за свій моторолер, доїхав до власного будинку, де помер.  

Крім того, росіяни пошкодили житлові будинки та об‘єкти цивільної інфраструктури.   

Загиблий місцевий мешканець їхав до аптеки, коли потрапив під обстріл. / ©
Загиблий місцевий мешканець їхав до аптеки, коли потрапив під обстріл.
Окупанти обстріляли селище з танків. / ©
Окупанти обстріляли селище з танків.

Як повідомлялося, окупанти вдарили дронами по місту на Чернігівщині вночі 20 липня. Армія РФ вдарила по Семенівці. Дрони-камікадзе влучили у житлові будинки.

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Дата публікації
Перегляди
1020
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