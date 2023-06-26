Росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь: є жертви

Вдень 26 червня армія Російської Федерації вдарили по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії. Є загиблі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Російські війська завдали удару по приватному підприємству. Загинуло двоє працівників - це 51-річна жінка та 50-річний чоловік.

Крім того, 49-річний чоловік травмований. У потерпілого - мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Його шпиталізували в стані середньої тяжкості.

"На ураженому об’єкті є руйнування. Наслідки атаки уточнюються", - наголосив голова ОВА.

Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Як повідомлялося, за минулу добу по Херсонській області армія РФ здійснила 95 обстрілів (644 снаряди), з них по Херсону - 4 обстріли (17 снарядів). Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, а семеро дістали поранення.

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