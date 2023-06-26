Росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь: є жертви

Одного чоловіка поранено.
Вдень 26 червня армія Російської Федерації вдарили по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії. Є загиблі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Російські війська завдали удару по приватному підприємству. Загинуло двоє працівників - це 51-річна жінка та 50-річний чоловік.
Крім того, 49-річний чоловік травмований. У потерпілого - мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Його шпиталізували в стані середньої тяжкості.
"На ураженому об’єкті є руйнування. Наслідки атаки уточнюються", - наголосив голова ОВА.
Як повідомлялося, за минулу добу по Херсонській області армія РФ здійснила 95 обстрілів (644 снаряди), з них по Херсону - 4 обстріли (17 снарядів). Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, а семеро дістали поранення.