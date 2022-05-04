Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру: перелік потягів, як затримуються

В Україні затримується низка потягів через ракетний обстрл, якого ввечері 3 травня завдала Російська Федерація у багатьох регіонах країни.
В "Укрзалізниці" наголошують, що станом на 07:00 4 травня усі поїзди продовжують рух. Крім того, тривають відновлювальні роботи.
"Укрзалізниця" опублікувала список потягів, які затримуються.
Перелік затримок пасажирських поїздів:
- №22 Трускавець - Харків 9:17
- №3 Львів - Запоріжжя 7:23
- №60 Чоп - Київ 6:25
- №82 Ужгород - Київ 5:48
- №25 Рахів - Одеса 5:32
- №145 Львів - Ужгород 5:35
- №12 Львів - Одеса 5:28
- №46 Лозова - Ужгород 5:05
- №37 Ужгород - Одеса 4:53
- №50 Трускавець - Київ 4:53
- №92 Львів - Київ 4:32
- №56 Рахів - Київ 4:19
- №135 Чернівці - Одеса 3:45
- №53 Дніпро - Одеса
- №30 Ужгород - Київ 3:25
- №92 Одеса - Лозова 3:16
- №231 Дніпро - Львів 3:05
- №88 Ковель - Запоріжжя 2:58
- №6 Запоріжжя - Івано-Франківськ 3:01
- №96 Рахів - Київ 2:42
- №86 Львів - Запоріжжя 2:46
- №8 Одеса - Харків 2:30
- №43 Івано-Франківськ - Київ 2:30
- №14 Солотвино - Київ 2:30
- №38 Запоріжжя - Київ 1:45
- №175 Запоріжжя - Жмеринка 2:08
- №16 Івано-Франківськ - Харків 2:08
- №7 Київ - Чернівці 2:00
- №37 Київ - Запоріжжя 2:00
- №59 Київ - Чоп 2:00
- №85 Запоріжжя - Львів 1:40
- №8 Чернівці - Київ 1:37
- №149 Полтава - Чернівці 1:36
- 81 Київ - Ужгород 3:16
- №57 Київ - Ворохта 1:20
- №17 Харків - Львів 1:20
- №42 Львів - Дніпро 1:30
- №91 Київ - Львів 1:15
- №41 Дніпро - Львів 1:00
- №705 Київ - Перемишль 4:30
- №774 Львів - Дарниця 6
- №716 Перемишль Київ 2:05
- №754 Дарниця-Харків +40хв
До слова, подивитися актуальний час затримки поїздів тепер можливо і в чат-боті Укрзалізниці у месенджерах:
- Telegram: https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot
- Viber: https://vb.me/ukr_railway
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Нагадаємо, ротягом минулої доби, 3 травня, окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей, щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 4 травня.
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