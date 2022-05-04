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Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру: перелік потягів, як затримуються

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Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру: перелік потягів, як затримуються

Associated Press

В Україні затримується низка потягів через ракетний обстрл, якого ввечері 3 травня завдала Російська Федерація у багатьох регіонах країни. 

В "Укрзалізниці" наголошують, що станом на 07:00 4 травня усі поїзди продовжують рух. Крім того, тривають відновлювальні роботи.

"Укрзалізниця" опублікувала список потягів, які затримуються.

Перелік затримок пасажирських поїздів:

  • №22 Трускавець - Харків 9:17
  • №3 Львів - Запоріжжя 7:23
  • №60 Чоп - Київ 6:25
  • №82 Ужгород - Київ 5:48
  • №25 Рахів - Одеса 5:32
  • №145 Львів - Ужгород 5:35
  • №12 Львів - Одеса 5:28
  • №46 Лозова - Ужгород 5:05
  • №37 Ужгород - Одеса 4:53
  • №50 Трускавець - Київ 4:53
  • №92 Львів - Київ 4:32
  • №56 Рахів - Київ 4:19
  • №135 Чернівці - Одеса 3:45
  • №53 Дніпро - Одеса        
  • №30 Ужгород - Київ 3:25
  • №92 Одеса - Лозова 3:16
  • №231 Дніпро - Львів 3:05
  • №88 Ковель - Запоріжжя 2:58
  • №6 Запоріжжя - Івано-Франківськ 3:01
  • №96 Рахів - Київ 2:42
  • №86 Львів - Запоріжжя 2:46
  • №8 Одеса - Харків 2:30
  • №43 Івано-Франківськ - Київ 2:30
  • №14 Солотвино - Київ 2:30
  • №38 Запоріжжя - Київ 1:45
  • №175 Запоріжжя - Жмеринка 2:08
  • №16 Івано-Франківськ - Харків 2:08
  • №7 Київ - Чернівці  2:00
  • №37 Київ - Запоріжжя 2:00
  • №59 Київ - Чоп 2:00
  • №85 Запоріжжя - Львів 1:40
  • №8 Чернівці - Київ 1:37
  • №149 Полтава - Чернівці 1:36
  • 81 Київ - Ужгород 3:16
  • №57 Київ - Ворохта 1:20
  • №17 Харків - Львів 1:20
  • №42 Львів - Дніпро 1:30
  • №91 Київ - Львів 1:15
  • №41 Дніпро - Львів 1:00
  • №705 Київ - Перемишль 4:30
  • №774 Львів - Дарниця 6
  • №716 Перемишль Київ 2:05
  • №754 Дарниця-Харків +40хв

До слова, подивитися актуальний час затримки поїздів тепер можливо і в чат-боті Укрзалізниці у месенджерах:

  • Telegram: https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot
  • Viber: https://vb.me/ukr_railway
  • Facebook Messenger: https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia

Нагадаємо, ротягом минулої доби, 3 травня, окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей, щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 4 травня.

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