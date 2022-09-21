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Росіяни обстріляли Запоріжжя і ще 16 міст та сіл області: понад 20 будинків зруйновано

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Росіяни обстріляли Запоріжжя і ще 16 міст та сіл області: понад 20 будинків зруйновано

Фото: ГУ Національної поліції у Запорізькій області

Поліція за добу зафіксувала 23 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури у Запорізькій області.

Впродовж минулої доби, 20 вересня, російські військові обстріляли позицій українських захисників з танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Окрім цього окупанти обстріляли Запоріжжя та ще 16 міст та сіл області.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Камишуваха, Річне, Григорівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Новоандріївка, Преображенка, Залізничне, Полтавка, Новоданилівка, Дорожнянка, Гуляйполе, Червоне, Успенівка, Чарівне, Малі Щербаки", - йдеться у повідомленні.

До поліції надійшло 23 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 917 людей, з них 163 – діти.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 21 вересня завдали ракетного удару по Запоріжжю і влучили по об'єкту інфраструктури.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
374
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