Росіяни обстріляли Запоріжжя: що відомо про постраждалих та загиблих

У ніч проти 1 жовтня росіяни атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілів загинув один чоловік, ще сім людей - дістали поранення.

Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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Як зауважив Малашко, окупанти випустили 12 БПЛА по Гуляйполю, Новодарівці, Новопавлівці, Роботиному, Малинівці, Малій Токмачці та Малих Щербаках, здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Малої Токмачки й Роботиного, завдали 5 авіаударів по Оріхову, Малій Токмачці та Новоандріївці, а також 6 ракетних ударів по Запоріжжю та Матвіївці.

По території Залізничного, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Ольгівського, Темирівки, Преображенки, П'ятихаток, Плавнів та інших населених пунктах було зафіксовано 127 артобстрілів.

За даними ОВА, внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю зайнялась пожежа на одному з об'єктів інфраструктури. Відомо про одного постраждалого 35 років, а в Матвіївській територіальній громаді поранення отримали чоловіки 38, 50, 52, 55, 61 років та жінка 48 років.

На жаль, під час артобстрілу Малої Токмачки загинув 61-річний місцевий житель, поранення отримала жінка 66 років.

Про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури надійшло 16 повідомлень.

Напередодні у Запорізькій області трапилася моторошна ДТП, внаслідок якої загинули четверо людей.

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