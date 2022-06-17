Росіяни обстріляли житлові будинки, центр дитячої творчості та агрокомплекс на Запоріжжі: є поранені

Росіяни обстріляли житлові будинки, центр дитячої творчості та агрокомплекс на Запоріжжі: є поранені

Російські військові продовжують знищувати домівки мирного населення Гуляйпільщини.

За минулу добу 16 червня російські окупанти завдали обстрілів по будинках цивільного населення Гуляйпільського району Запорізької області. Внаслідок ворожого вогню було зруйновано приватні будинки, окрім цього ворог поцілив по місцевій адміністрації, центрі дитячої та юнацької творчості та агрокомплексу. Є поранені мирні мешканці.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької військової адміністрації.

"Від учора до органів поліції надійшло декілька повідомлень про наслідки обстрілу впродовж минулої доби. Поліцейські задокументували декілька зруйнованих будинків гуляйпільців. В них вибиті вікна та двері, пошкоджено дахи, посічені стіни", - йдеться у повідомленні.

У багатьох людей зруйновані подвір’я та господарські будівлі на прибудинковій території. А у деяких мешканців – від прямих ракетних влучень повністю зруйновані будинки.

Окрім приватних будинків, руйнацій зазнали й інші об’єкти цивільної інфраструктури міста. Ворог поцілив по місцевій адміністрації та центру дитячої та юнацької творчості.

"Обидва приміщення розташовані поряд, тому від розриву ракетних снарядів вибуховою хвилею в них повилітали вікна, також пошкоджені фасади будівель, зруйновані парканні огорожі", - йдеться у повідомленні.

Також ворог завдав значних ударів по місцевому агрокомплексу. В результаті – пошкоджено робочі приміщення, ангари, сільгосптехніку, згоріли ремонтні бокси разом із технікою для засівання полів.

Попередньо встановлено, що внаслідок ворожих обстрілів до лікарні з травмами різного ступеня важкості доставили кількох постраждалих жителів райцентру.

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, близько 10:00 сили ППО знищили ворожу ракету у Запорізькій області.

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