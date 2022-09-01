Росіяни обстрілюють коридор, яким МАГАТЕ їде до Запорізької атомної електростанції: у МЗС відреагували

Росія вчиняє провокації дорогою до Запорізької АЕС, аби перешкодити місії МАГАТЕ дістатися станції. У МЗС України відреагували на таку зухвалу поведінку ворога.

Росіяни посилено обстрілюють коридор, яким із Запоріжжя до АЕС має проїхати місія МАГАТЕ. У Міністерстві закордоних справ вимагають припинити провокації та допустити до ЗАЕС іноземних експертів.

Відповідний заклик у Твітері оприлюднив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Порушуючи взяті на себе зобов'язання, російська армія посилено обстрілює коридор, яким із Запоріжжя до АЕС має проїхати місія МАГАТЕ. Росія має негайно припинити ці небезпечні провокації та дозволити МАГАТЕ безпечний прохід", - написав він.

Своєю чергою, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Телеграмі написав, що росіяни обстріляла Енергодар та територію Запорізької АЕС, аби зірвати візит місії МАГАТЕ та приховати правду про свої злочини.

"Росіяни обстріляли Енергодар та територію ЗАЕС. Вони хочуть зірвати візит місії МАГАТЕ. Це дії держави-терориста, яка боїться, щоб світ дізнався правду. Саме росія відповідальна за все, що відбувається на ЗАЕС та в Енергодарі. Злочинців потрібно зупинити", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, напередодні, 31 серпня, окупанти змусили МАГАТЕ стояти в черзі на КПП.

Як повідомляється, у день приїзду МАГАТЕ на ЗАЕС росіяни накрили вогнем Енергодар і б'ють по маршруту місії.

Тим часом через обстріли на Запорізькій АЕС вимкнувся 5-й енергоблок.

Читайте також: