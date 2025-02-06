Росіяни, окрім "Шахедів", випустили в українське небо і повітряні кулі: чим вони небезпечні

Ворог намагається ускладнити роботу українським захисникам.
Росіяни разом з "Шахедами" запустили у повітря повітряні кулі у ніч проти 6 лютого 2025 року
Про це інформують у соціальних мережах.
Зважаючи, що частина з них прилетіла з півночі, - ймовірно, їх запускали також і диверсанти.
Фіксується куля навпроти Приморського району Одеси, а інша вже далеко в морі, за 500 км до Туреччини.
"Кутовий відбивач відбиває сигнал РЛС, і наша станція радіолокації виявляє об'єкт у повітрі. Відповідно, радіолокаційні відбивачі, які є на кожній кулі, є засобом збільшення помітності. Таким чином намагається ворог засмітити наш повітряний простір, аби ускладнити роботу воїнам ППО", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше у Києві було гучно: працювали сили ППО.
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