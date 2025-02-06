Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни, окрім "Шахедів", випустили в українське небо і повітряні кулі: чим вони небезпечні

Росіяни, окрім "Шахедів", випустили в українське небо і повітряні кулі: чим вони небезпечні

Ворог намагається обманути українських захисників неба хитрістю / Фото: t.me/our_odessa

Ворог намагається ускладнити роботу українським захисникам.

Росіяни разом з "Шахедами" запустили у повітря повітряні кулі у ніч проти 6 лютого 2025 року 

Про це інформують у соціальних мережах

Зважаючи, що частина з них прилетіла з півночі, - ймовірно, їх запускали також і диверсанти. 

Фіксується куля навпроти Приморського району Одеси, а інша вже далеко в морі, за 500 км до Туреччини.

"Кутовий відбивач відбиває сигнал РЛС, і наша станція радіолокації виявляє об'єкт у повітрі. Відповідно, радіолокаційні відбивачі, які є на кожній кулі, є засобом збільшення помітності. Таким чином намагається ворог засмітити наш повітряний простір, аби ускладнити роботу воїнам ППО", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше у Києві було гучно: працювали сили ППО

Читайте також:

У Краснодарському краї РФ сталися вибухи на місці запусків “Шахедів”

У Краснодарському краї РФ сталися вибухи на місці запусків “Шахедів”

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація