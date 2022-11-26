Росіяни організували місця несвободи в тимчасово захопленому Мелітополі: що відомо

Російські окупанти організували катівні і місця несвободи в тимчасово захопленому Мелітополі. Викрадених містян і жителів району тримають в гаражах та приміщеннях численних комендатур і поліції.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров

За його словами, з цивільних громадян тортурами і погрозами вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі на догоду пропагандистам Кремля.

До слова, за даними Генштабу, таке ж місце утримання полонених виявлено в Пологах Запорізької області. Окупанти тримали там військовослужбовців ЗСУ та мирних мешканців, яких звинувачували у співпраці з силовими структурами України.

Нагадаємо, правоохоронці виявили у Херсоні місця катівень у чотирьох будівлях, де окупанти незаконно утримували людей і жорстоко з них знущались. Представники спецслужб РФ у захоплених будівлях Херсонського ізолятора тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з райвідділів поліції облаштували псевдоправоохоронні органи.

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