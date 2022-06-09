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Росіяни п'ять разів ударили з артилерії по селу в Криворізькому районі

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Росіяни п'ять разів ударили з артилерії по селу в Криворізькому районі

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по Дніпропетровській області.

У ніч проти четверга, 9 червня, ворог п'ять разів ударив з артилерії по Зеленодольській громаді, що у Криворізькому  районі.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, у Великій Костромці є руйнування будинків. Люди внаслідок атаки росіян не постраждали. 

Своєю чергою, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що окупанти країни-агресорки обстріляли село вночі, а також під ранок. 

"В інших районах та громадах області ніч минула спокійно. Російських окупаційних військ на Дніпропетровщині немає", - наголосив Лукашук. 

Як повідомлялося, у  Чорному морі держава-терористка Росія тримає в готовності три надводні і один підводний носій ракетного озброєння. Зазначається, що напоготові окупантів перебуває  28 "Калібрів". Вони готові до завдання ракетних ударів по території України.

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