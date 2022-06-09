Росіяни п'ять разів ударили з артилерії по селу в Криворізькому районі

Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по Дніпропетровській області.
У ніч проти четверга, 9 червня, ворог п'ять разів ударив з артилерії по Зеленодольській громаді, що у Криворізькому районі.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, у Великій Костромці є руйнування будинків. Люди внаслідок атаки росіян не постраждали.
Своєю чергою, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що окупанти країни-агресорки обстріляли село вночі, а також під ранок.
"В інших районах та громадах області ніч минула спокійно. Російських окупаційних військ на Дніпропетровщині немає", - наголосив Лукашук.
Як повідомлялося, у Чорному морі держава-терористка Росія тримає в готовності три надводні і один підводний носій ракетного озброєння. Зазначається, що напоготові окупантів перебуває 28 "Калібрів". Вони готові до завдання ракетних ударів по території України.
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