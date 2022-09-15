Росіяни перед втечею залишили без газу п'ять тисяч жителів Балаклії

Зокрема, до міста повертають газопостачання. Адже росіяни зруйнували будівлю АТ "Харківгаз" та викрали майже увесь спеціалізований автотранспорт. Саме тому близько п'яти тисяч місцевих жителів залишилися без газу.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Спеціалісти проводять обстеження зруйнованих мереж. За словами Синєгубова, загалом в Ізюмському районі до ремонту газових мереж залучили понад 200 спеціалістів і до 30 одиниць техніки.

У Чугуївському районі працюватиме близько 100 газовиків і 20 одиниць техніки. В разі необхідності в "Харківгазі" готові долучити додаткових спеціалістів, в тому числі з інших областей.

"Крок за кроком робимо усе можливе, аби повернути на звільнені території газопостачання", - наголосив керівник області.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" повертає залізничне сполучення на деокуповану Харківщину. Вранці 15 вересня перший рейс відправився до звільненої Балаклії.

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