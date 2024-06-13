Росіяни перекинули до Криму новітні ЗРК С-500: що каже про це Буданов

Окупаційна російська армія розмістила у тимчасово анексованому Криму найновіші елементи зенітного ракетного комплексу С-500.

Про це в інтерв'ю телемарафону повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За словами Буданова, загарбники посилюють систему протиповітряної оборони. Наразі це "цілком очевидно", зауважує він.

"З'явилися (в Криму - Ред.) найновіші елементи С-500. Це буде досить дослідне застосування. Але вони вже з’явилися там", - заявив Буданов.

Також росіяни продовжують використовувати незаконно збудований Керченський міст. Найчастіше там перевозять особовий склад армії РФ.

"Керченський міст завжди використовується…Через нього перевозять основні вантажі, але перш за все — це особовий склад", - розповів головний військовий розвідник.

Як повідомлялося, Україна створює зону для польотів над Кримом. Від середини квітня 2024 року Сили оборони України вивели на системний рівень удари балістичними ракетами по території тимчасово окупованого Криму.

Читайте також: