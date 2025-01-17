Росіяни перекинули до Запорізької області додаткові сили Росгвардії: подробиці

Військове командування РФ перекинуло на тимчасово окуповану територію Запорізької області додаткові сили Росгвардії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни збільшили кількість блокпостів в населених пунктах вздовж лінії бойового зіткнення. Також в регіон прибули додаткові сили Росгвардії, для проведення вибіркових перевірок", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що росіяни обмежили вільне пересування місцевого населення. Загарбники хвилюються про можливе передаванням Силам оборони інформації щодо розміщення окупаційного особового складу в житлових кварталах захоплених населених пунктах.

Зауважимо, що в Центрі нацспротиву закликали покинути громаду окупованого міста Василівка на період можливого загострення бойових дій.

Як повідомлялося, росіяни задіяли стратегічні резерви під час наступу на Курахове в Донецькій області. Хоча загарбники планували залучити їх до бойових дій значно пізніше.

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