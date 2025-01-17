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Росіяни перекинули до Запорізької області додаткові сили Росгвардії: подробиці

Росіяни перекинули до Запорізької області додаткові сили Росгвардії: подробиці

Армія РФ. / Фото: Associated Press

Росіяни обмежили вільне пересування місцевого населення.

Військове командування РФ перекинуло на тимчасово окуповану територію Запорізької області додаткові сили Росгвардії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни збільшили кількість блокпостів в населених пунктах вздовж лінії бойового зіткнення. Також в регіон прибули додаткові сили Росгвардії, для проведення вибіркових перевірок", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що росіяни обмежили вільне пересування місцевого населення. Загарбники хвилюються про можливе передаванням Силам оборони інформації щодо розміщення окупаційного особового складу в житлових кварталах захоплених населених пунктах.

Зауважимо, що в Центрі нацспротиву закликали покинути громаду окупованого міста Василівка на період можливого загострення бойових дій.

Як повідомлялося, росіяни задіяли стратегічні резерви під час наступу на Курахове в Донецькій області. Хоча загарбники планували залучити їх до бойових дій значно пізніше.

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