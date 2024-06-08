Росіяни переконують, що знищили в Криму "безпілотний катер"

Росіяни начебто озвучили причину вибухової ночі проти 8 червня 2024 року в Криму.

Мовляв, гучні звуки, які було чути в районі Стрілецької бухти, - це нібито "флот на зовнішньому рейді знищив безекіпажний катер".

Про це заявив у соціальних мережах окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

Нібито, за даними рятувальної служби Севастополя, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Також пізніше стало відомо, що вибухи пролунали поблизу Керчі.

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Нагадаємо, внаслідок нічної атаки 7 червня в Криму пошкоджено 2 РЛС та поранено військовослужбовця РФ. Окупанти вже не можуть почуватися у безпеці на території півострова.

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