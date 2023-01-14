Росіяни перевіряють мобільні телефони жителів окупованих територій: що шукають

Затримано та вивезено у невідомому напрямку троє цивільних.

На тимчасово окупованих територіях росіяни перевіряють людей, які можуть передавати дані про місцеперебування та переміщення російської техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 14 січня.

"Окупанти посилюють контрдиверсійні та контррозвідувальні заходи на тимчасово окупованих територіях", - наголошують у зведенні.

Унаселеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області окупанти проводять вибіркові перевірки телефонів у місцевих жителів. У гаджетах шукають фото та відео російської військової техніки.

Станом на 12 січня 2023-го, за даними штабу, затримано та вивезено у невідомому напрямку троє цивільних.

Нагадаємо, російські найманці та спецслужби почали перевдягатися в цивільний одяг у Мелітополі, що в Запорізькій області, видаючи себе за місцевих мешканців. Таким чином окупанти вишукують місцевих партизанів.

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