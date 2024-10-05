Росіяни перевозять до Кримського мосту системи ППО: Плетенчук прокоментував

У росіян є потреба у поповненні запасів.

Російська окупаційна армія транспортує ракети С-300 до систем ППО поблизу Керченського мосту, адже вони там потрібні загарбникам.

Про це розповів речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Еспресо".

З його слів, росіяни мають велику потребу в поповненні запасів. Адже без роботи ці комплекси в Криму не залишаються.

"Росіяни дійсно стягнули туди досить велику кількість систем протиповітряної оборони, великого ППО, як його називають. І не дарма вони це роблять. Ракети їм потрібні, це не випадковість", - наголосив Плетенчук.

Росіяни прикривають Керченський міст і зараз опікуються ним більше, ніж деякими не менш важливими об’єктами на території самої РФ, - розповів Плетенчук.

"Вони це чудово розуміють, і ми це чудово розуміємо. Але ви бачите, що цей сакралізований міст має незрозуміло яке значення — більш ідеологічне чи виключно логістичне. Вони реально максимально його намагаються захистити. Тому так, ракети їм потрібні", - наголосив речник ВМС.

Як повідомляло видання Business Insider, Росія посилює оборонні заходи навколо Керченського мосту. На кадрах, зроблених Maxar Technologies, видно, як навколо мосту зводять додаткові захисні споруди, включаючи баржі та плавучі загородження.

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