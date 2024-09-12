Росіяни пішли у контратаки в Курській області, ЗСУ втрачають позиції: подробиці від ІSW

Наразі незрозуміло, чи достатньо у РФ військ, необхідних для витіснення ЗСУ з Курщини.

Днями російські війська перейшли до контратак у Курській області та відвоював деякі позиції ЗСУ. Наразі ситуація у регіоні нестабільна.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що зараз масштаб і потенційні перспективи атак армії РФ поки що незрозумілі. Тому робити остаточно висновки ще рано.

Втім, геолокаційні кадри від 11 вересня показують, що росіяни відвоювали позиції ЗСУ на схід від Журавлів, що розташовані на північний схід від Коренево. Також додаткові знімки демонструють, що підрозділи 51-го повітряно-десантного полку просунулися на північ і північний схід від Снагоста під час механізованого наступу чисельністю до роти.

За словами російських мілблогерів, росіяни розпочали механізовану контратаку з півночі біля Коренево і швидко просунулися до Снагоста. Деякі з них заявляють, про захоплення цього населеного пункту. Втім, в ISW поки не бачить візуального підтвердження цих заяв.

Також з'явилася була інформація, що підрозділи 51-го полку ВДВ та 155-ї бригади морської піхоти просунулися в районі Снагоста і захопили: Червоножовтневе, Комарівку, Вишнівку, Апанасівку, 10-го Жовтня, Обухівку, Бяхово, Внезапне та Гордїївку. Але ISW не підтверджує та не спростовує це.

За оцінкою аналітиків, росіяни контратакують у Курській області, діючи підрозділами розміром з роту, а також можуть використовувати частини більш досвідчених у бою підрозділів для цього.

"Хоча вони можуть покладатися на відносно боєздатні підрозділи для штурму, але поки що не зрозуміло, наскільки ефективними будуть ці операції. Справа в тому, що ці підрозділи були деградовані та відновлені багато разів, зокрема,155-а бригада морської піхоти", - йдеться у звіті ISW.

Аналітики зауважують, що залишається незрозумілим, чи достатньо у РФ військ, необхідних для витіснення ЗСУ з Курщини або захисту від нових контратак. Адже військове командування Росії розгорнуло в Курській області не цілі формування, а лише частини підрозділів. Втім, американські фахівці вважають, що Москва може планувати перекидання додаткових, більш боєздатних підрозділів з України. Однак неясно, коли може відбутись така передислокація.

"Наразі незрозуміло, чи вважає Кремль, що поточне угруповання їхній армії, яке здебільшого складається з призовників, нерегулярних російських військ і більш дрібних частин регулярних і елітних підрозділів, зможе успішно витіснити Сили оборони України з регіону", - зауважують в ISW.

Як повідомляли аналітики проєкту DeepState, росіяни розпочали активний штурм в Курській області. Ситуація на лівому фланзі українських військових погіршилася.

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