Росіяни під час фейкового "референдуму" порахували "голоси" українців, які виїхали з окупованої території

СБУ перехопила розмову окупанта з його дружиною, які обговорили підроблені резульати "голосування" на псевдореферендумах, що РФ провела на тимчасово окупованих територіях України.

Росіяни під час фіктивного "референдуму" порахували навіть "голоси" українців, які виїхали з окупованої території.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, на якому цю інформацію зі своєю дружиною обговорював військовослужбовець Псковської дивізії. Він наразі потрапив в оточення ЗСУ на східному фронті.

Дружина розказала йому останні новини про псевдореферендум. "Це все на*балово… пропонували в Херсонській області купить навіть "Ладу-гранту" чи щось таке, щоб вони проголосували за Росію", - сказала жінка.

Своєю чергою окупант поділився враженням про свою розмову з місцевим населенням окупованої Донеччини.

"Місцеві тут казали, що половини людей тут нема – вже поїхали. А їхні голоси все одно вважають", - сказав він.

"Але навіть знаючи про фейковість цих "референдумів", які провела РФ на окупованих територіях України, росіяни навряд чи почнуть сумніватися у тому, що вони "асвабадітєлі". Зате українські захисники на власні очі бачать, як їх зустрічають у деокупованих містах і селах. І це найкраща мотивація, щоб звільнити всі наші території", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав анонсовану в РФ "церемонію входження" захоплених українських територій до складу Росії "фрик-шоу".

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