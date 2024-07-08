Росіяни під час масованої атаки пошкодили у Дніпрі багатоповерхівку (фото)

Російські окупанти зранку 8 липня завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, багато вибухів чули у Дніпрі. Там пошкоджені багатоповерхівка та підприємство.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство. Понівечене СТО. Є поранені. У Кривому Розі також руйнування на підприємстві та пожежа. Попередньо, 10 загиблих і понад 30 постраждалих. Горить і в Криворізькому районі. Інформація уточнюється”, — розповів Лисак.

Нагадаємо, що внаслідок російської ракетної атаки по Києву 8 липня було пошкоджене токсикологічне відділення дитячої лікарні "Охматдит".

Читайте також: