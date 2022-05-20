Росіяни підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря - Міноборони

Росіяни підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря - Міноборони

Окупанти підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр", які розміщенні на двох російських кораблях в акваторії Чорного моря.

Про таку загрозу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"У готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебувають два кораблі із сумарним залпом до 16 КРМБ типу "Калібр", - передає пресслужба Міноборони.

Також кораблі Чорноморського флоту в акваторіях Чорного і Азовського морів ізолюють район бойових дій, ведуть розвідку та надають вогневу підтримку своїм військам на Приморському напрямку.



Окрім цього, корабельні угруповання противника в Чорному та Азовському морях продовжують блокувати цивільне судноплавство.

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