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Росіяни підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря - Міноборони

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Росіяни підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря - Міноборони

Фото: Getty Images

Окупанти підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр", які розміщенні на двох російських кораблях в акваторії Чорного моря.

Про таку загрозу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"У готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебувають два кораблі із сумарним залпом до 16 КРМБ типу "Калібр", - передає пресслужба Міноборони.

Також кораблі Чорноморського флоту в акваторіях Чорного і Азовського морів ізолюють район бойових дій, ведуть розвідку та надають вогневу підтримку своїм військам на Приморському напрямку.

Окрім цього, корабельні угруповання противника в Чорному та Азовському морях продовжують блокувати цивільне судноплавство.

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