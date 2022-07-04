Росіяни підтримують війну в Україні, тому жодних протестів в РФ не буде – начальник розвідки

Росіяни підтримують війну в Україні, тому жодних протестів в РФ не буде – начальник розвідки

У Росії не буде жодних протестів через санкції, накладені на РФ, адже більшість її громадян підтримують війну в Україні.

Ба більше, росіяни підтримують і удари по житлових приміщеннях.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна.

"Росія здебільшого підтримує всі ці дії. Це насправді так, не треба думати, що один Путін такий поганий, а всі інші просто не знають, що робити. Знають, дуже чітко знають і розуміють. Можливо, це наслідок довготривалої пропагандистської роботи з ними", - сказав він.

Також Буданов зазначив, росіяни підтримують обстріли житлових будівель і тішаться завданими ударами російської армії навіть в соцмережах.

"Тут можна багато сперечатися, чому так, але це факт, це є так. Росіяни здебільшого підтримують все, що тут робиться, а також завданню ударів по житлових приміщеннях. Це ж зараз не важко, у нас XXI століття, відкрийте їхні пабліки, просто коментарі почитайте, що вони там пишуть. Це ж не пише Путін або Патрушев, ні. Вони це підтримують, тому жодних протестних настроїв там не буде", - підсумував він.

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