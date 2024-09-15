Росіяни підтягують резерви на одному з напрямків: військовий розкрив плани ворога

Російські військові постійно проводять розвідку на Запорізькому напрямку.

Про повідомив речник легіону "Свобода" Костянтин Денисов в ефірі "КИЇВ24".

За його словами, росіяни намагаються знайти слабкі місця і там вчиняють штурмові дії.

"Постійно проводять розвідку – аеророзвідку, також у них тут є розвідувальні батальйони російської армії кадрові. Постійно працює їхня авіація, намагається полювати чи то за пересуванням нашої техніки, чи то за тими, чи іншими позиціями українських захисників", – розповів Денисов.

Він додав, що хоч активних штурмів на Запорізькому напрямку менше, ніж місяць чи два тому – однак робити висновки поки що зарано.

"Також вони зрозуміли, що з нашого боку там грамотна оборона. Вони там часом намагаються застосовувати їхніх смертників. Їхня задача на мотоциклі чи гольфкарі заскочити, виявити нашу вогневу точку, героїчно загинути в бою. Але далі на ту вогневу точку нашу починає навалюватися російська артилерія чи летить КАБ", – додав Денисов.

Він додав, що росіяни тут намагаються якомога сильніше посунути сіру зону в бік українських позицій.

"Зайти вони туди не можуть, закріпитися ні, зрозуміло. Вони її просто беруть під вогневий контроль і далі намагаються так потрохи продавлювати і просовувати в нашу сторону. На жаль, сіра зона в нашу сторону трохи розширилася. Але це ні про що не говорять. Ті росіяни, які туди залітають – для них ця сіра зона перетворюється в чорну діру. Бо вони там всі і зникають", – сказав Денисов.

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