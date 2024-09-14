Росіяни пішли в контратаку, але ЗСУ просуваються далі: ISW про ситуацію в Курській області

У Курській області фіксують як просування українських Збройних сил, так і армії Російської Федерації.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 12 вересня показують, що українські військові нещодавно просунулися в Курській області в північно-східній частині Черкаського Поріччя, що на північ від Суджі. Також з геолокації видно, що війська РФ діють у центрі Снагості. Це, вважають в ISW, може свідчити про те, що російські сили захопили весь населений пункт.

Російські джерела стверджували, що їхня армія захопила Покровський і Обухівку. Втім, американські фахівці не знайшли доказів ці заяви.

Російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ просунулися в південній частині Руської Конопельки, на захід від Любимівки, а ЗСУ просунулися на північний схід від Погребків і на схід від Коренєво. Тим часом вони також стверджували, що ЗСУ продовжували наступальні дії поблизу Обухівки, біля Ольгівки, Камишівки, а також в районі Борків і Фанасіївки.

В ISW також згадують повідомлення CNN, що війська РФ перекинули до Курської області підкріплення з ВПК "Вагнера", які, ймовірно, перебували в Західній Африці. Також йшлося про те, що ці "вагнерівці" краще оснащені та навчені, ніж регулярні російські сили в цьому районі.

"Можливо, українські військові мають на увазі особовий склад Африканського корпусу або російську приватну військову компанію "Бригада Ведмідь", яка нібито повернулася із Західної Африки через вторгнення в Курську область", - йдеться у звіті ISW.

Українські сили нещодавно просунулися в Глушківському районі. Геолокаційні кадри за 13 вересня показують, що ЗСУ просунулися на південь від Веселого. Також російські джерела стверджували, що українські війська атакували на південний захід від Глушкового в районі Нового Путі, Веселого та Медвежого.

Ситуація в Курській області. Мапа ISW.

Як повідомлялося, війська РФ продовжують контратакувати на всьому українському виступі в Курській області. На території Курщини перебуває від 33 тис. до 35 тис. російських військовослужбовців.

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