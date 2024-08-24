Зеленський розповів, як операція в Курщині зупинила російську загрозу для Сум

Операція Збройних Сил України в Курській області проходить згідно з планом. Це був превентивний удар, щоб зупинити просування ворога на північ України. Росіяни мали намір захопити Сумщину та Суми.

Про це під час брифінгу з нагоди Дня Незалежності заявив президент Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що операція проходить за планом і має кілька результатів, хоча не всі з них можна оприлюднити. Основний результат, який можна озвучити, - це поповнення обмінного фонду.

Зеленський також додав, що ще одним результатом операції Сил оборони на Курщині стало зупинення російської наступальної операції на півночі України. Це дозволило запобігти оточенню частини Сумської області та планам Росії захопити місто Суми.

Також він заперечив, що мета наступу на Курщину полягала в тому, щоб "розіграти карти" для переговорів. Він наголосив, що Україна відкрито співпрацює з партнерами, пояснюючи дипломатичний шлях до справедливого миру і завершення війни. Зеленський підкреслив, що процес залишиться незмінним і всі країни запрошені до участі в Формулі миру або Саміті миру.

"Одна з цілей цієї операції - показати реальність, хто такий Путін, і ті держави, які ще не зрозуміли, чого він прийшов з окупацією на територію нашої держави, думаю, що вони вже зрозуміли. І показати, що для нього дорожче: окупація території України або захист свого населення", - зауважив він.

Голова держави зазначив, що Путін досі зосереджений на утриманні захоплених українських територій, а не на захисті своїх людей. Він підкреслив, що завершення війни можливе лише за умови відновлення територіальної цілісності України та запобігання повторній агресії з боку Росії.

Нагадаємо, Джон Кірбі висловив стурбованість можливими ризиками ескалації конфлікту та зазначив, що наразі рано робити висновки про операцію ЗСУ в Курській області Росії.

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